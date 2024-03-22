Хозяин фермерского хозяйства из Чехии Даниэл Стерзик поделился сведениями о том, что граждане держав Европы прекрасно осознают, что увеличение длительности бушующего на украинской территории противостояния приносит им горе.
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