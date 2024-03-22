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Чешский фермер Стерзик: Народ в Европе страдает от конфликта на Украине

Чешский фермер Стерзик: Народ в Европе страдает от конфликта на Украине

Хозяин фермерского хозяйства из Чехии Даниэл Стерзик поделился сведениями о том, что граждане держав Европы прекрасно осознают, что увеличение длительности бушующего на украинской территории противостояния приносит им горе.

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