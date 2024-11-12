Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Париж поставит Киеву новую партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта»

Париж поставит Киеву новую партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта»

Париж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта», а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

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