Париж поставит Киеву новую партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта»

Париж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP «для ударов за пределами линии фронта», а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.
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