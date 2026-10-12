Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции Aspides

Европейский союз (ЕС) не может найти 10 кораблей для операции Aspides в Красном море. Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.