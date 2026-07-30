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Нижегородская правда

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Архитектурный облик нового медицинского центра утвердили в Нижнем Новгороде

Архитектурный облик нового медицинского центра утвердили в Нижнем Новгороде

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик нового медицинского центра, который будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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