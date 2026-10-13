Саудовская Аравия: повстанцы-хуситы в Йемене предупредили об эвакуации международного аэропорта имени короля Халеда (RUH/OERK) и нефтеперерабатывающего завода Aramco в Эр-Рияде, а также штаб-квартиры Aramco в Даммаме в ответ на удар коалиции под руководством Саудовской Аравии по нефтяной инфраструктуре в Йемене.
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