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Саудовская Аравия: повстанцы-хуситы в Йемене предупредили об эвакуации международного аэропорта...

Саудовская Аравия: повстанцы-хуситы в Йемене предупредили об эвакуации международного аэропорта имени короля Халеда (RUH/OERK) и нефтеперерабатывающего завода Aramco в Эр-Рияде, а также штаб-квартиры Aramco в Даммаме в ответ на удар коалиции под руководством Саудовской Аравии по нефтяной инфраструктуре в Йемене.

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