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Татар-информ

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Кинолог Голубев объяснил, почему собака может постоянно вылизываться

Кинолог Голубев объяснил, почему собака может постоянно вылизываться

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Постоянное вылизывание у собак не всегда свидетельствует о заболевании, однако такое поведение требует внимания, особенно если оно появилось внезапно или сопровождается другими тревожными симптомами.

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