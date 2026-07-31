Кинолог Голубев объяснил, почему собака может постоянно вылизываться

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Постоянное вылизывание у собак не всегда свидетельствует о заболевании, однако такое поведение требует внимания, особенно если оно появилось внезапно или сопровождается другими тревожными симптомами.
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