Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом

По словам Хлебникова, актер Евгений Сытый абсолютно блестяще сам режиссирует свои роли. Российский актер и режиссер театра и кино Евгений Костюков, более известный поклонникам под псевдонимом Сытый, сегодня празднует свой 52-й день рождения.