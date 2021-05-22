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Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом

Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом

По словам Хлебникова, актер Евгений Сытый абсолютно блестяще сам режиссирует свои роли. Российский актер и режиссер театра и кино Евгений Костюков, более известный поклонникам под псевдонимом Сытый, сегодня празднует свой 52-й день рождения.

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