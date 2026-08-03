МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
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