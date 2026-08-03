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МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

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