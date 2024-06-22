В Германии процветает антисемитизм среди мусульман и «левых» — мнение

Немецкие евреи из-за угроз со стороны мусульман и «левых» радикалов боятся выходить на улицу в национальной одежде и носить религиозную атрибутику, заявил главный редактор «Jüdische Allgemeine» Филипп Пейман Энгель 19 июня в интервью Welt.
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