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В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную "дыру" в валютном балансе – 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.

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