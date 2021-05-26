В валютном балансе банковской системы России возникла рекордная дыра

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную "дыру" в валютном балансе – 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную "дыру" в валютном балансе – 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.
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