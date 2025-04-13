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Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом

Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом

Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT Почтить память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) можно разными способами, однако не стоит доходить до вандализма.

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ЛС
Лидия Санникова
Пакостники. Наказать гниль.
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