Друг Паши Техника заявил, что новое граффити на стене Цоя является вандализмом Стена Цоя. Обложка © Telegram / SHOT Почтить память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) можно разными способами, однако не стоит доходить до вандализма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии