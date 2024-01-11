Беспрецедентный институциональный кризис в Польше

Польша переживает беспрецедентный институциональный кризис из-за открытой конфронтации между консервативным президентом Анджеем Дудой и новым либеральным проевропейским премьер-министром Дональдом Туском после того, как во вторник вечером полиция вошла в президентский дворец, чтобы арестовать двух политиков.
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