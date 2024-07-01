Ракета-носитель Tianlong-3 в ходе испытаний упала в горах

Китайская ракета по характеристикам сравнима с американской SpaceX Falcon 9. По словам экспертов, частные космические компании развиваются быстрее государственных, но часто нарушают протоколы безопасностиКитайская ракета-носитель Tianlong-3 упала в горах во время испытаний.
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