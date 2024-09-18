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Под 4% на три года: еще один банк в Беларуси начал выдавать льготные кредиты на отечественные товары.

Под 4% на три года: еще один банк в Беларуси начал выдавать льготные кредиты на отечественные товары.

Покупка велосипедов, бытовой техники, мебели и даже домокомплектов, выпущенных отечественными производителями в рамках льготной кредитной линии, оказалась очень популярным банковским продуктом у белорусов.

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