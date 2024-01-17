Die Welt: череда кризисов разделила Европу на пять «племён»

Изменение климата, миграция, коронавирус, конфликт на Украине и экономические проблемы больше всего пугают избирателей в ЕС за несколько месяцев до выборов в Европарламент, сообщает Die Welt.
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