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В Крыму национализируют заводы и пансионаты украинских бизнесменов

В Крыму национализируют заводы и пансионаты украинских бизнесменов

ТАСС/Сергей Мальгавко В Крыму принимается решение о национализации нескольких объектов, принадлежащих украинским бизнесменам, сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.

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