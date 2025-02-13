В Крыму национализируют заводы и пансионаты украинских бизнесменов

ТАСС/Сергей Мальгавко В Крыму принимается решение о национализации нескольких объектов, принадлежащих украинским бизнесменам, сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.
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