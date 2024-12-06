Эксперты промышленного туризма оценили экскурсии челябинского завода ОМК

Интересная экскурсия для школьников и взрослых и хорошо проработанный маршрут – такое заключение дали представители Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области после посещения завода «ОМК Трубодеталь» в Новосинегласозово.
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