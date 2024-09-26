Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания

Обновление ядерной доктрины, заявленное президентом России Владимиром Путиным, привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи (ГА ООН), заявил 26 сентября президент Сербии Александр Вучич в эфире ТВ Информер.
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