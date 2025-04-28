Цивилизация Древнего Египта: тайны пирамид

Загадки, высеченные в камне В песках Сахары возвышаются немые стражи времени — египетские пирамиды. Эти колоссальные сооружения, построенные более 4,5 тысяч лет назад, до сих пор будоражат умы исследователей.
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