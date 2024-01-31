Мигранты, граница Техаса и предвыборная гонка в США

Пока в мире были заняты новостями с Ближнего Востока и Украины, в США продолжался «праздник непослушания», вызванный тем, что власти штата Техас предприняли ряд конкретных мер, чтобы как-то закрыть бреши на границе с Мексикой.
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