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Мигранты, граница Техаса и предвыборная гонка в США

Мигранты, граница Техаса и предвыборная гонка в США

Пока в мире были заняты новостями с Ближнего Востока и Украины, в США продолжался «праздник непослушания», вызванный тем, что власти штата Техас предприняли ряд конкретных мер, чтобы как-то закрыть бреши на границе с Мексикой.

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