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Лаврентьев: Уровень доверия между оппозицией и властями Сирии низкий

Лаврентьев: Уровень доверия между оппозицией и властями Сирии низкий

Александр Лаврентьев. ТАСС/Михаил Терещенко Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что уровень доверия между сирийской оппозицией и властями этой страны низкий и пока не позволяет выходить на принятие компромиссных решений.

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