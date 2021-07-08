Лаврентьев: Уровень доверия между оппозицией и властями Сирии низкий

Александр Лаврентьев. ТАСС/Михаил Терещенко Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев заявил, что уровень доверия между сирийской оппозицией и властями этой страны низкий и пока не позволяет выходить на принятие компромиссных решений.