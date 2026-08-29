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Врач назвала оптимальную продолжительность прогулок для первоклассников

Врач назвала оптимальную продолжительность прогулок для первоклассников

Необходимое время на улице необязательно проводить за одну продолжительную прогулку Первоклассникам рекомендуется ежедневно находиться на свежем воздухе не менее трех часов.

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