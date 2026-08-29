Врач назвала оптимальную продолжительность прогулок для первоклассников

Необходимое время на улице необязательно проводить за одну продолжительную прогулку Первоклассникам рекомендуется ежедневно находиться на свежем воздухе не менее трех часов.
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