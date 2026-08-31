В США неизвестные угнали фуру с пивом весом 18 тонн

В Нью-Джерси США неизвестные угнали целую фуру пива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. «Это крупнейшая кража пенного в истории страны — пропало 50 тысяч банок весом около 18 тонн.
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