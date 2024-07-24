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Царьград

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Мощный "удар" по голове. Новосибирск 24 июля накрыла магнитная буря

Мощный "удар" по голове. Новосибирск 24 июля накрыла магнитная буря

В случае плохого самочувствия следует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.В Новосибирске во вторник, 24 июля, снова ощущается сильная магнитная буря.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Магнитные бури не бывают отдельно в каждом городе.. Специалисты хи,хи.....
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14 час.

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