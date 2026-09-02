Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 007 подписчиков

Пора заканчивать балаган

Пора заканчивать балаган

Я у мамы террористКак я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших». И Зеленский нам это наглядно демонстрирует.

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