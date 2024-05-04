Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым может состояться осенью»

«Мы были готовы к бою 1 июня, но это спорт, травмы случаются. Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой все-таки состоится, Дмитрий ждет этого поединка уже долгое время», – заявил Вадим Корнилов.