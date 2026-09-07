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Булыкин о «Крыльях»: «По приглашению Федорищева с удовольствием посетил матч с «Краснодаром» – убедился, как он переживает за футбол в Самаре. Ждать в клубе меня пока не стоит»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о посещении матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Крыльями Советов» и « Краснодаром ».

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