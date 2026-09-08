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Царьград

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Штраф за наколки: на арестанта «Бутырки» пожаловались сидельцы за-за татуировок

Штраф за наколки: на арестанта «Бутырки» пожаловались сидельцы за-за татуировок

В СИЗО «Бутырка» двое заключённых пожаловались на соседа по камере. Причина — татуировки на его плечах с символикой движения, признанного в нашей стране экстремистским.

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