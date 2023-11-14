В Хабаровском крае подведены итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина - 2023»

В УМВД России по Хабаровскому краю подвели итоги операции по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов на территории районов региона, в период нерестового хода осетровых и лососевых видов рыб.