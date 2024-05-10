НАТО снова пытается нас перехитрить. В чем смысл последних "новостей"

АШ

Анатолий Шадрин

Поведение коллективного Запада, во главе с пиндосами, с его желанием оставить за собой часть хохляндии не представляет из себя ничего нового. Так же они вели себя и во время WW2, ждали до последнего момента, чтобы решить чью сторону занять и сделали это в 1944 году с единственной целью - оставить за собой часть Европы и ни в коем случае не допустить ее полной оккупации СССР. И что касается открытого противостояния с Россией. Это может случиться, если только будет существовать, как сейчас модно говорить, экзистенциальная угроза существованию самих США. Во всех остальных случаях этого не случиться, потому что целью пиндосов явлЯется не защита Украины и, даже, Европы, а ослабление России и усиление, за счёт этого самих США в геополитическом и экономическом плане. Так что вопрос только в том, какая часть хохляндии перейдёт под контроль России и какой ценой нам это дастся.