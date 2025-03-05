День 6 марта в истории

Международный день зубного врача. Неофициальный профессиональный праздник врачей-стоматологов. Дата праздника связана с изобретением в 1790 году одного из самых известных инструментов — стоматологического бора.
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