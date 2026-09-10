«Ничего щедрого не ждите»: Мендель предупредила, что Европа пересмотрит помощь Украине

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала тревожное для Киева заявление.В соцсети X она указала, что скандальное требование главы киевского режима может заставить Европу кардинально пересмотреть подход к финансированию Украины.
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