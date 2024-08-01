В Омской области почти три года ищут рыбака, который пропал в октябре 2021-го. В тот день Сергей Самойлов уехал рыбачить на остров у Усть-Заостровки и перестал выходить на связь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области почти три года ищут рыбака, который пропал в октябре 2021-го. В тот день Сергей Самойлов уехал рыбачить на остров у Усть-Заостровки и перестал выходить на связь.