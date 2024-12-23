– Если говорить об отношениях ФХР и КХЛ – вы долгое время сотрудничаете с Федерацией хоккея России. Этот разрыв как-то повлиял на ваше участие в жизни ФХР, или вы больше наблюдаете за этой историей? – Да нет, я активно участвовал в этом процессе.