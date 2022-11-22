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Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

Смесь, которая удалит с кухонных полотенец все пятна

Чтобы даже застарелые пятна исчезли с кухонных полотенец, обязательно проведите одну процедуру. Понадобится небольшой набор ингредиентов, чтобы сделать чистящую смесь, но все они доступны любому человеку! В кастрюлю наберите не менее 1 л воды.

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