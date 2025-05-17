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Курских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Семейная память»

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Продолжается регистрация на Всероссийский исследовательский конкурс &laquo;Семейная память&raquo;, цель которого &mdash; патриотическое воспитание через изучение семейной истории периода Великой Отечественной войны.

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