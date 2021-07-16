Пора за формой: где в Уссурийске собрать гардероб школьника

Большинство современных родителей уже не откладывает покупку школьной формы на конец лета. Одни таким образом распределяют затраты на подготовку к новому учебному году, другие считают, что лучше купить пока есть большой выбор моделей и размеров.
Большинство современных родителей уже не откладывает покупку школьной формы на конец лета. Одни таким образом распределяют затраты на подготовку к новому учебному году, другие считают, что лучше купить пока есть большой выбор моделей и размеров.
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