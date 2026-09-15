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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о симуляции Кордобы: «Чтобы такая махина так упала, Джона должен был переехать поезд. Не надо футбол превращать в балет»

Игорь Семшов выразил недоумение после симуляции   Джона Кордобы в матче « Краснодара » с « Акроном ».

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