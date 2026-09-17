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Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

Министр обороны Польши сообщил, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной.

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