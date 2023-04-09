Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Недавно встретил я старушку... Считай, что божий мотылёк. С ней разговор вдруг завязался, Что до сих пор забыть не см...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 а...
  • Юрий Ильинов
    ТРИ ФАКТА О РОССИИ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ: ГЛАВНОЕ ЗА НОЧЬ И УТРО 12 АПРЕЛЯ Украинские националисты готовят котёл для ру...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 а...
  • Юрий Ильинов
    Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии Высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона ...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 ап...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на десятое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1024 =Благородство по отношению друг к другу — это сохранение Единства на Высшем, Душевном уровне= Божественный огонь вдохновения и творчества, вложенный в нас в Любви между мужчиной и женщиной = Все в этом Мире носят воображаемый значок: «Я хочу чувствовать себя важным и оценённым» = Все Энергии Вселенной обладают Единой Природой и способны трансформироваться друг в друга= "Выработка нравственного характера, выработка духовной мужественности - наша главная жизненная задача"=Вы стремитесь к финансовому процветанию, так не жалуйтесь на недостаток денег и дороговизну = Говорят, молчание - золото.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх