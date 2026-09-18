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Царьград

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Кастомный iPhone 18 Pro Max с золотом продан за 1,6 млн в Чечне

Кастомный iPhone 18 Pro Max с золотом продан за 1,6 млн в Чечне

В Чечне iPhone 18 Pro Max в уникальном бордовом исполнении с 24-каратным золотым напылением продан за 1,6 млн рублей.

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