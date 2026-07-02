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ГТРК Татарстан

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В аэропорту Казани у пассажира изъяли крупную партию товаров для кальянов и табака

В аэропорту Казани у пассажира изъяли крупную партию товаров для кальянов и табака

В аэропорту Казани у иностранного пассажира изъяли крупную партию товаров для кальянов и табака. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе таможни Татарстана, молодой человек проходил контроль на рейс в Ашхабад и выбрал «зелёный коридор», предназначенный для пассажиров, не имеющих товаров, подлежащих декларированию.

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