⚡️Глава Крыма Сергей Аксёнов готов взять в органы власти бойцов СВО «Этот человек равнодушным не будет.
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⚡️Глава Крыма Сергей Аксёнов готов взять в органы власти бойцов СВО «Этот человек равнодушным не будет.