ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Предварительно нет информации о разрушениях и пострадавших на месте падения обломков Мероприятия по предотвращению атаки беспилотника на Москву были успешно проведены в Раменском городском округе при помощи сил противовоздушной обороны (ПВО).

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