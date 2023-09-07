Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Предварительно нет информации о разрушениях и пострадавших на месте падения обломков Мероприятия по предотвращению атаки беспилотника на Москву были успешно проведены в Раменском городском округе при помощи сил противовоздушной обороны (ПВО).
Предварительно нет информации о разрушениях и пострадавших на месте падения обломков Мероприятия по предотвращению атаки беспилотника на Москву были успешно проведены в Раменском городском округе при помощи сил противовоздушной обороны (ПВО).
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