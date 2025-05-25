Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

БлокнотРУ Украинцы, думавшие легко переиграть «тихоню-интеллигента Мединского», были жестоко разгромлены им в Стамбуле.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Правильно! Пусть покажет им « Кузькину мать!»
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6 час.
Владимир Алтайцев
Не  тупите, Мединский  не сам по себе  был  в  22 году  и  переговоры  вёл  так, как ему  было приказано. А сейчас  обстановка резко изменилась в  пользу  России, появилось  новое  оружие, которого  у врага  нет. И пока  быть не может. Вам бы  прочесть книги Мединского, увидели  бы, какой  он  жёсткий  человек, когда  э то требуется.Сидеть на  диване, не  знать о человек  абсолютно ничего и судить его со своей  кочки.КОЧКИ, зрения, глупо
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6 час.
Наталия
А кого бы они хотели видеть вместо  Мединского? Дружка Зе , Ревву, Ксюшу Собчак , Ваню Урганта или Галкина?  Чтобы превратить переговоры в цирк?
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5 час.
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