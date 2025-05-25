БлокнотРУ Украинцы, думавшие легко переиграть «тихоню-интеллигента Мединского», были жестоко разгромлены им в Стамбуле.
Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»
Комментарии
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ninikooo Митусова
Правильно! Пусть покажет им « Кузькину мать!»
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6 час.
Владимир Алтайцев
Не тупите, Мединский не сам по себе был в 22 году и переговоры вёл так, как ему было приказано. А сейчас обстановка резко изменилась в пользу России, появилось новое оружие, которого у врага нет. И пока быть не может. Вам бы прочесть книги Мединского, увидели бы, какой он жёсткий человек, когда э то требуется.Сидеть на диване, не знать о человек абсолютно ничего и судить его со своей кочки.КОЧКИ, зрения, глупо
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6 час.
Наталия
А кого бы они хотели видеть вместо Мединского? Дружка Зе , Ревву, Ксюшу Собчак , Ваню Урганта или Галкина? Чтобы превратить переговоры в цирк?
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5 час.
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