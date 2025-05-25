Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

Владимир Алтайцев

Не тупите, Мединский не сам по себе был в 22 году и переговоры вёл так, как ему было приказано. А сейчас обстановка резко изменилась в пользу России, появилось новое оружие, которого у врага нет. И пока быть не может. Вам бы прочесть книги Мединского, увидели бы, какой он жёсткий человек, когда э то требуется.Сидеть на диване, не знать о человек абсолютно ничего и судить его со своей кочки.КОЧКИ, зрения, глупо