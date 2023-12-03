Генсек НАТО отказался ответить на вопрос, как дальше действовать армии Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе разговора с немецким телевизионным каналом Das Erste отказался ответить на вопрос, как дальше действовать Вооруженным силам Украины.
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