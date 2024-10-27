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В Раде назвали издевательством и подкупом избирателей одну идею Зеленского

В Раде назвали издевательством и подкупом избирателей одну идею Зеленского

Идея президента Украины Владимира Зеленского раздать всем украинским гражданам по 1000 гривен является не чем иным, как подкупом избирателей, поделились своим мнением депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность».

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Комментарии
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Людмила
а своей камбале тоже выдаст 1000 ?!😂
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19 час.

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