В Раде назвали издевательством и подкупом избирателей одну идею Зеленского

Идея президента Украины Владимира Зеленского раздать всем украинским гражданам по 1000 гривен является не чем иным, как подкупом избирателей, поделились своим мнением депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии