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Вести Севастополь

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Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести.

Соответствующие изменения в указ внес Владимир Путин. Это касается психолого-психотерапевтической помощи, содействия в получении мер социальной поддержки, услуг, бесплатной юридической помощи, "содействия по вопросам, связанным с безвестным отсутствием таких лиц, в том числе касающемся проведения идентификационных генетических исследований".

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