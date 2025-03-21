Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести.

Соответствующие изменения в указ внес Владимир Путин. Это касается психолого-психотерапевтической помощи, содействия в получении мер социальной поддержки, услуг, бесплатной юридической помощи, "содействия по вопросам, связанным с безвестным отсутствием таких лиц, в том числе касающемся проведения идентификационных генетических исследований".