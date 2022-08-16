Потребление винограда полезно для здоровья

Недавние исследования, опубликованные доктором Джоном Пеццуто и его командой из Университета Западной Новой Англии, демонстрируют удивительные эффекты потребления винограда и значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни, сообщает Noi.
Недавние исследования, опубликованные доктором Джоном Пеццуто и его командой из Университета Западной Новой Англии, демонстрируют удивительные эффекты потребления винограда и значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни, сообщает Noi.
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