ЦБ уличил экс-топ-менеджера «Софтлайн» в торговле акциями на инсайде

Банк России установил факт неправомерного использования инсайдерской информации бывшим заместителем гендиректора «Софтлайн» по управлению активами Игорем Громовым при торговле акциями компании на Московской бирже в период с 19 по 27 июня 2024 года, говорится в сообщении регулятора.